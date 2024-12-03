Турэксперт Мурадян перечислил способы минимизировать траты в путешествии

При планировании отпуска или деловой поездки каждый хочет избежать неприятных сюрпризов, прежде всего связанных с финансовыми затратами. Турэксперт Артур Мурадян рассказал, каким образом надо подготовиться к поездке, чтобы минимизировать риски неожиданных трат. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, с точки зрения планирования своих затрат на путешествие путешественнику весьма важно убедиться, что в купленном туре уже присутствует перевозка без всяких доплат, которые связаны с конкретизацией рейса, выбором посадочного места на борту, правом провоза багажа или его отсутствия. Кроме того, важную роль играют и трансферы.

Эксперт добавил, что важно и питание, предлагаемое в рамках тура, поскольку в ряде случаев в попытках купить более дешевый вариант тура путешественники выбирают только завтрак, а отдельная плата за питание и проживание обойдется дороже, нежели проживание в формате «all inclusive».

По его мнению, важны и вопросы, связанные с экскурсиями, посещением достопримечательностей, приобретение которых на этапе бронирования тура выгоднее, чем тратить на месте доллары или евро.

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