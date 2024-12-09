Турэксперт Осипова назвала идеальные сроки бронирования поездок и отелей на новогодние каникулы

По словам турэксперта Натальи Осиповой, бронировать туристические поездки на новогодние каникулы в декабре может оказаться весьма дорого на фоне повышенного спроса и других факторов, которые оказывают влияние на ценообразование, поэтому делать это лучше заранее – так можно сэкономить и попасть туда, куда хочется. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что самыми популярными зарубежными направлениями на предстоящих зимних каникулах среди отечественных путешественников стали Египет, Турция, Таиланд и Арабские Эмираты. Среди внутренних направлений по популярности в топ вошли Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Крым, Краснодарский край.

По мнению эксперта, при позднем приобретении туров нужно обращать внимание на далеко не положительную инфляцию, а также турбулентность валюты. Поэтому по возможности тем, кто не успел забронировать, лучше брать туры после каникул. К тому же места по ряду направлений уже сейчас почти полностью разобраны, прежде всего среди горнолыжных курортов и санаториев, которые, как правило, бронируются задолго до новогодних каникул.

Она подчеркнула, что при раннем бронировании на путевке можно сэкономить до 30%, а также выбрать то, что хочется.

Ранее в Российском союзе туриндустрии перечислили наиболее востребованные туристические направления на Новый год.