Турэксперт Осипова пояснила влияние курса рубля на число поездок в Европу в будущем

Последнее время поездки в страны Старого света были для жителей РФ дорогой роскошью. Неудобные перелеты, высокий курс мешали комфортно отдыхать за рубежом. Однако сегодня все иначе, поскольку российская валюта укрепляется. Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова пояснила, вернутся ли россияне к поездкам в Евросоюз. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, в данном случае свою роль играет не только укрепление рубля, а также и отсутствие авиасообщения. Тем не менее отечественные путешественники ездят в Европу даже сейчас, поскольку интерес к ней никогда не пропадал.

Эксперт пояснила, что, несмотря на укрепление рубля, поездки в Европу не наберут популярность по сравнению с Турцией, Египтом и ОАЭ. Зарубежный туризм еще не достиг допандемийного уровня. Из европейских стран популярными будут Италия, особенно Милан, Швейцария, Франция.

По ее мнению, большая часть поездок в Европу совершается не в целях отдыха, а для наращивания туристических поездок нужно сделать путешествие более удобным и доступным.

Ранее турэксперт Горин назвал самые популярные точки для летнего отдыха в этом году.