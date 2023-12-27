Турецкий МИД призвал Америку начать мирные переговоры по сектору Газа

Глава МИД Турции Хакан Фидан созвонился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и призвал быстрее начать переговоры по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным источника, Фидан обсудил с представителем Америки продажу истребителей F-16, подчеркнув, что Турция рассчитывает на выполнение США своих обязательств. Он также отметил, что от Америки ожидают действий в рамках союзничества.

Отдельно речь пошла о ситуации в секторе Газа. По словам турецкого МИД, Америке напомнили, что нельзя откладывать переговоры. Он призвал прекратить боевые действия в Газе и быстрее перейти к обсуждению условий мирного урегулирования.