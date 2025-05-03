Турецкий отель заблокировал российского блогера Лещева из-за конфликта

За два дня до запланированного вылета турецкий отель внес в черный список известного российского блогера Александра Лещева. Телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА» сообщил , что блогер планировал провести встречу с подписчиками в пятизвездочном отеле Rixos Sungate, куда он привлек фанатов посредством активной рекламной кампании в социальных сетях.

По словам блогера, причиной конфликта стали переговоры об улучшенных условиях проживания в обмен на рекламу. Лещев приобрел путевку со скидкой по раннему бронированию и предложил отелю сотрудничество, рассчитывая на особые условия.

Однако отель изменил условия договора, предложив стандартный номер. Возмущенный блогер устроил скандал по переписке, после чего его заблокировали и аннулировали бронь.

Лещев уже сотрудничал с Rixos Sungate, получая за рекламу виллу. После инцидента блогер заявил, что отель, который он ранее рекомендовал, теперь предлагает «ужасную еду, холодные номера и поддельный алкоголь». Блогер также выразил недовольство тем, что туроператор Coral Travel не поддержал его в данной ситуации.

Ранее сообщалось, что в номере отеля на Бали нашли тело российского бизнес-коуча Афонина с пакетом на голове.