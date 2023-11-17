Турецкий президент считает, что Израиль скрывает ядерное оружие

По мнению Реджепа Тайипа Эрдогана Израиль имеет на руках ядерное оружие. Однако он уверен, что израильские власти никогда не признаю этот факт, если задать им прямой вопрос. По его словам, представители Израиля активно и хорошо используют ложь в своих высказываниях.

Речь о тайнах Израиля Эрдоган завел на конференции в Берлине в присутствии немецкого канцлера. Там же турецкий президент, что сначала конфликта на Ближнем Востоке никто не поднимал вопрос о количестве убитых людей и разрушениях в секторе Газа.