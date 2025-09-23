Турецкий штамп в загранпаспортах россиян стал проблемой для поездок в Китай

Российские туристы столкнулись с проблемами при въезде в Китай из-за наличия турецких штампов в заграничных паспортах. Об этом RT сообщили в «Турпомощи».

Отмечается, что в некоторых случаях путешественников не пропускают через границу, хотя у других граждан с аналогичными документами не возникает сложностей.

Пресс-секретарь туристической ассоциации Мария Зюкова порекомендовала тщательно проверять выездные документы за несколько недель до планируемой поездки.

По наблюдениям пользователей, чаще всего трудности возникают у тех, чьи турецкие штампы имеют нечеткие оттиски, особенно когда плохо видны даты выезда из Турции. Ситуацию изучают специалисты.

