Турист из Австрии остался доволен работой магаданской полиции после пропажи вещей

История, которая началась почти полтора года назад из-за пандемии, получила неожиданно счастливое продолжение в Магадане, сообщило РИА Новости.

Турист из Австрии Герфрид Свобода, чья машина все это время простояла в чужом гараже, столкнулся с кражей, но благодаря местной полиции смог вернуть свое имущество.

Все началось в разгар коронавирусных ограничений. Путешественник был вынужден оставить свой автомобиль в гараже в Магадане и уехать. Машина простояла там почти полтора года. Когда же Свобода наконец смог вернуться за своим транспортным средством, его ждало разочарование: гараж вскрыли, а вещи из машины исчезли.

Австриец обратился в полицию, и стражи порядка сработали на удивление быстро. Всего через пять дней после подачи заявления подозреваемый был задержан. Им оказался механик, который совсем недолго, не больше пяти недель, работал в той самой мастерской и имел доступ к машине.

У владельца гаража сохранилась копия паспорта работника, которую он сразу передал полицейским. Сыщикам пришлось проехать 500 км к северу от Магадана, чтобы взять злоумышленника. Тот, кстати, сознался в содеянном и добровольно вернул все украденное. Австрийский турист остался очень доволен оперативной работой магаданских правоохранителей.

