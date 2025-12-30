Турист из России слетала на популярный курорт Вьетнама и описала его фразой «азиатский Сочи»

Российская путешественница Анастасия посетила накануне популярный курорт Вьетнама — Нячанг — и сравнила его с «азиатским Сочи». Об этом она написала в статье для портала «Тонкости туризма», которую затем опубликовал сервис «Дзен».

Анастасия выбрала для проживания отель Paris Hotel, имеющий три звезды. Десятидневный тур обошёлся ей в 85 тысяч рублей за одного человека. По её мнению, цена была завышенной для Вьетнама, но она отметила, что это направление весьма популярно среди туристов из России.

«За 10 дней я отдохнула душой, загорела. Главный минус отпуска тут — толпа туристов: Нячанг сейчас ну очень популярный», — поделилась девушка.

Анастасия поделилась, что номер в отеле был опрятным и вместительным, а сантехника функционировала без нареканий. Курорт она описала как пляжный рай, напоминающий Сочи, с широким спектром развлечений.

Ранее российская туристка назвала полет в Ирак самым странным за 20 лет путешествий.