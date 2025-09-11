Турист притворился инвалидом ради хитрого провоза наркотиков

В аэропорту Манчестера задержан португалец, использовавший инвалидную коляску для контрабанды крупной партии кокаина. Об этом сообщает Daily Mail.

Казимиро Де Лемос Франсиско прибыл рейсом из Барбадоса, искусно имитируя проблемы с опорно-двигательным аппаратом, однако бдительность пограничников сорвала преступный замысел.

Сообщается, что сотрудники службы безопасности обратили внимание на несоответствия в поведении пассажира и провели углубленный досмотр. В спинке электрической коляски они обнаружили 11 герметичных пакетов с наркотическим порошком общим весом 12 килограммов. Рыночная стоимость изъятой запрещенки оценивается в 880 тысяч фунтов стерлингов. Дополнительное расследование выявило в батарейном отсеке устройства GPS-трекер, свидетельствующий о контроле со стороны организованной преступной группы.

На первоначальном допросе задержанный утверждал, что прибыл в Великобританию на два дня для встречи с другом и якобы не знал о содержимом коляски. Однако под давлением неопровержимых доказательств он признал вину в контрабанде наркотиков. Королевский суд Манчестера вынес приговор — 6 лет и 10 месяцев лишения свободы.

