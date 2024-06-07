Турист с травмой головы провел три дня в горах в Сочи

На горном хребте Алек в Сочи пропал 22-летний турист. К спасателям обратилась его девушка 4 июня, и только спустя три дня молодой человек был обнаружен. Подробности рассказывает РИА Новости в пятницу, 7 июня.

Спасатели получили следующую информацию: 4 июня парень вышел в лес, и с ним пропала связь. Он не вернулся и с наступлением темноты, в итоге в четверг сразу две группы поисковиков были привлечены для обследования местности в округе. Осматривались и популярные туристические зоны, и заросшие тропы, а в пятницу спасатели привлекли вертолет МЧС России.

Во время облета спасатели получили информацию о том, что пропавшего мужчину нашли на хребте Алек, у пострадавшего – черепно-мозговая травма, но он находился в сознании. Вскоре вертолет сможет эвакуировать молодого туриста.