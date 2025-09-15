Турист записал звуки своей смерти, прыгнув с вершины Альп

Итальянский экстремал Армин Шмидер погиб во время проведения прямой трансляции своего прыжка с горной вершины в Швейцарских Альпах, сообщает The Mirror.

Иностранный таблоид передает, что 28-летний спортсмен, опытный бейсджампер, тщательно готовился к рискованному трюку: закрепил снаряжение, проверил вингсьют (костюм-крыло) и парашютную систему. На камеру он показал панорамные виды обрыва, помахал зрителям и поместил устройство в карман перед прыжком.

Трансляция длилась три минуты. После прыжка зрители около 25 секунд слышали лишь звук ветра и полета, после чего был звук удара и связь прервалась. Зрители и родственники сразу заподозрили неладное. Тревожные предположения подтвердились: Шмидер не смог раскрыть парашют или допустил критическую ошибку при полете. Спасательная операция завершилась обнаружением тела спортсмена.

Бейсджампинг с использованием вингсьютов считается одним из самых опасных видов активностей даже среди профессионалов. Прыжки требуют не только идеальной техники, но и молниеносного принятия решений в условиях меняющейся аэродинамики.

