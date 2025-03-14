Туристам подсказали, где искать самые «брутальные» дома в Новосибирске

Специалист Игорь Поповский рассказал «Om1 Новосибирск» про дома в самом протестном стиле архитектуры, образцы которого можно встретить в сибирском городе.

Брутализм возник в 1960-х годах. Как объяснил Поповский, в СССР стиль становился более массивным и тяжелым, став грубым бетонным «языком архитектуры».

Множество объектов в стиле брутализма есть в Югославии, Москве и Новосибирске. В последнем архитектор Поповский насчитал не меньше шести домов с характерными чертами. В списке оказались:

Здание СибАГС на улице Нижегородская, 6;

общежитие института ФСБ на улице Мичурина, 18;

здание на улице Ядринцевская, 14;

Дом культуры Академгородка;

здание Заксобрания;

поликлиника на улице Нарымская, 5.

Предпосылки брутализма появились во Франции, но сформировались и распространились в Великобритании. Строили здания чаще для обычных английских работяг, как вызов элите.

«Принц Чарльз, ныне король, и вся элита откровенно ненавидели этот стиль. Они считали, что именно архитектура брутализма стала причиной появления преступности, наркомании и других социальных проблем. Со временем в Лондоне от таких объектов начали избавляться», — пояснил Игорь Поповский.

Массивные дома и брутальная стилистика вписалась в конструктивизм СССР: возводились здания на крупных бетонных опорах в Москве. Тогда же появился знаменитый «дом-корабль» в Санкт-Петербурге. Сейчас это устаревшие объекты, но они до сих пор находят отклик у туристов и фотографов.

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