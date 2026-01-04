Туристам в Индонезии запретили секс вне брака

В Индонезии с января 2026 года начал действовать обновленный уголовный кодекс, который вводит ответственность за внебрачные интимные отношения и ужесточает наказание за оскорбление представителей власти. Об изменениях в законодательстве сообщил Reuters министр юстиции страны.

Индонезийские власти ввели новые правовые нормы, затрагивающие сферу личных и общественных отношений. Как заявил министр юстиции Супратман Анди Агтас, уголовный кодекс теперь предусматривает ответственность за интимные отношения между людьми, не состоящими в официальном браке.

При этом наказание применяется не автоматически. Уголовное дело может быть возбуждено только в том случае, если с соответствующим заявлением обратятся близкие родственники предполагаемого нарушителя — супруг, родители или дети. Максимальная мера наказания по этой статье составляет до одного года лишения свободы.

Новые правила распространяются как на граждан страны, так и на иностранных граждан, включая туристов, находящихся на территории Индонезии.

Поправки были утверждены еще в 2022 году, в период президентства Джоко Видодо, однако их практическое применение началось только сейчас — после официального вступления кодекса в силу.

