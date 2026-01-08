Туристический рай дал трещину: почему туристы массово убегают с Бали

Наблюдается устойчивая тенденция к снижению туристической привлекательности некоторых ранее популярных районов индонезийского острова Бали. В частности, речь идет о регионах Убуд и Чангу, которые в последние годы столкнулись с оттоком части иностранных гостей, сообщает ЮФ.

По данным туристического рынка, основные причины этого явления носят инфраструктурный и экологический характер. В районе Убуд, известном как культурный центр острова, туристы отмечают хронические транспортные заторы, значительный рост цен на проживание и услуги, а также общее ощущение перенаселенности, что противоречит изначальному образу места для духовных практик и уединения.

Чангу, бывший центром цифровых кочевников и богемной жизни, сталкивается с проблемами загрязнения прибрежной зоны, включая пляжи, и повышенным уровнем шума, особенно в ночное время. Коммерциализация и трансформация местной атмосферы также часто называются в отзывах как факторы разочарования.

Аналитики отмечают, что негативные отзывы в открытых источниках и социальных сетях начинают влиять на выбор туристами мест для отдыха на острове, заставляя их рассматривать альтернативные, менее раскрученные локации в других частях Бали или соседних островах Индонезии.

