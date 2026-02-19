Туристка из Нью-Джерси погибла в Адирондакских горах после падения со склона: пес остался с ней до конца

В Адирондакских горах штата Нью-Йорк погибла опытная туристка, которая более шести часов ждала помощи спасателей после падения со склона. Об этом сообщает The New York Post.

21-летняя Брианна Мор из Нью-Джерси отправилась в поход на гору Марси — самую высокую точку штата — вместе со своей собакой. Во время восхождения девушка сорвалась со склона и не смогла самостоятельно выбраться. Она незамедлительно связалась со службой спасения и сообщила о своем бедственном положении.

На поиски путешественницы и ее питомца выдвинулись спасатели. Они обследовали территорию как на снегоходах, так и с воздуха, задействовав вертолет. Однако обнаружить пострадавшую долгое время не удавалось из-за низкой облачности, которая серьезно ограничивала видимость. Тело Мор нашли только в девять часов вечера. К тому моменту девушка была уже мертва — причиной гибели стало сильное переохлаждение. В день трагедии температура воздуха в районе горного массива колебалась от минус 8 до минус 20 градусов по Цельсию.

Сотрудники экстренных служб, обнаружившие погибшую, также нашли рядом с ней ее собаку. Пес оставался невредимым и до последнего момента не покидал хозяйку.

Местные спасатели неоднократно предупреждали туристов о необходимости тщательной подготовки к зимним восхождениям и учета погодных условий, которые могут меняться стремительно и непредсказуемо.

