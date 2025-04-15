Туристка из России описала мексиканских мужчин фразой про «алкогольный запой»

Марина Ершова, российская путешественница, посетила Мексику и отметила различия между местными мужчинами и представителями ее родной страны. Своими впечатлениями она поделилась на платформе «Дзен» в личном блоге.

В своей статье автор отметила, что жители Мексики не придерживаются принципа «работа — дом — работа», как это часто бывает у россиян. Они всегда находят возможность для отдыха, общения и развлечений, включая танцы.

«При этом они не уходят в унылый запой, как это бывает с нашими мужиками. Да, в Мексике любят текилу и мескаль, но спиваться — тут это позор. Тут люди не бухают! Тут культура расслабленного веселья, а не пьянства», — описала жителей этой латиноамериканской страны Ершова.

Жительница России обратила внимание на то, что мексиканцы проявляют заботу и внимание к своим девушкам. Они буквально носят их на руках, придерживают двери, носят сумки и дарят цветы без особого повода.

«В России мужчина, проявляющий заботу, часто рискует услышать: „Ты что, каблук?“ У мексиканцев такого понятия вообще нет», — восхитилась она.

Путешественница отметила, что жители Мексики отличаются общительностью и могут начать разговор с девушкой в любой момент и в любом месте. Также она поделилась наблюдением, что мужчины в этой стране любят танцевать и не стесняются выражать свои эмоции.

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