Туристка из России рассказала о спасении во время землетрясения в Бангкоке

Российская туристка Арина Бик рассказала, как при землетрясении в Бангкоке спаслась вместе с подругой из высотки. Подробности она сообщила Voice.

Когда начались толчки, девушки были на 15-м этаже, а Арина в этом время готовила завтрак.

«Почувствовала какой-то толчок, что-то зашевелилось. Подруга подумала, что у нее кружится голова. Тряска усилилась, у нас началась паника. В памяти сейчас все это мелькает вспышками. Мы открыли дверь, выбежали с телефонами. Я начала все снимать маме. Мы сели в дверях, которые сильно шатало. Какая-то местная жительница тоже выбежала из апартаментов, начала визжать. Мы не понимали, либо ложиться в дверях, либо бежать из квартиры», — вспоминает пережитое Арина.

Туристки схватили телефоны с тапочками и незамедлительно покинули квартиру, но некоторое время не решались спуститься вниз, боясь обрушения здания. По словам Арины, ей с подругой было очень страшно и казалось, что потолок может обрушиться.

«Когда все поутихло, мы подошли к лестнице практически в одних трусах. Люди бежали, на улице была огромная толпа. Из здания всех эвакуировали», — рассказывает Арина.

Оказавшись на улице, девушки просидели там полтора часа в ожидании второго толчка, который был обещан ранее. Чтобы обезопасить себя, подруги пошли по проспекту, где мало высотных зданий. По пути им попался ТЦ, но к нему они подходить не стали, испугавшись, что при следующем землетрясении из него вылетят стекла.

Спустя некоторое время туристки были в своих апартаментах, где в шоковом состоянии принялись собирать вещи. Сведения о вероятности новых толчков они получали из чатов, где состоят другие отдыхающие в Таиланде.

«Пока собирали вещи, были в шоке, нас трясло: когда я случайно задевала стол или другую мебель, мне казалось, что опять началась тряска и сейчас все разрушится. Постоянная паника, голова вообще не работала. Европейцев рядом не было, только тайцы», — отметила россиянка.

По словам собеседницы Voice, на улице работали пункты медпомощи, где помогали пострадавшим. При этом, когда девушки попросили у медиков воды, им по какой-то причине отказали. В настоящее время россиянки не знают, что делать дальше, боясь новых землетрясений. Обратно возвращаться в апартаменты они пока не планируют.

«В нашем доме были небольшие разрушения — с шестого этажа начался потоп, видимо, разлился бассейн. Плюс трещины по дому, штукатурка в квартире начала рушиться. Сегодня будем ночевать у друзей в двухэтажном доме, но весь день мы сидим на улице. В квартире находиться страшно, на улице безопаснее. Кто-то едва почувствовал тряску, но мы хорошенько ощутили землетрясение. Испытали животный страх», — рассказала Бик.

По ее словам, туристы спешно уезжают из города. Дороги Бангкока перекрыты, так как произошло обрушение здания правительства. На выезде из города собираются пробки.

Ранее стало известно о том, что минимум три человека погибли в Таиланде из-за землетрясения.