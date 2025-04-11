Туристка описала отдых на российском «курорте богачей» одной фразой

Отечественная путешественница, посетившая накануне Сочи, выразила свое мнение об отдыхе на российском курорте для состоятельных людей. Она описала свой опыт фразой «дорого, но того стоит». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», и ее отзыв был опубликован на платформе «Дзен».

В своем материале автор поделилась впечатлениями от пребывания в «Сочи Парк Отеле», расположенном в Адлерском районе. Вместе с молодым человеком они искали гостиницу, которая была бы недорогой, но при этом имела большую территорию и находилась недалеко от моря.

«Отель нам понравился, номер был чистый, светлый. На территории три бассейна, бар, сауна и даже озеро с лебедями. Мы взяли тариф, который включал только завтраки, обедали в столовых на берегу, ужинали где-то в кафе», — добавила россиянка.

За 10 дней проживания в стандартном двухместном номере граждане России заплатили 146 тыс руб. По словам девушки, это было очень выгодное предложение для Сочи.

В целом супруги остались довольны поездкой. По словам путешественницы, они потратили примерно 300 тыс. руб., не особо задумываясь о расходах.

«Ведь отпуск бывает редко. Да, возможно, где-то завышены цены, например, на еду, напитки и сувениры на первой береговой линии», — подытожила она.

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