Туристка пропала в ледяной воде на Севере: эксперты требуют срочно прописать правила для опасного айс-флоатинга

Эксперты туристической отрасли потребовали Российского союза туриндустрии (РСТ) разработать жесткие правила безопасности для проведения айс-флоатинга (экстремального купания в ледяной воде) после трагического инцидента на севере России, сообщило издание «Интерфакс».

1 января в Кольском районе Мурманской области во время этой процедуры на реке Тулома погибла туристка из Белоруссии. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов отметил, что на данный момент для этой рискованной услуги вообще не существует официального регламента, что и приводит к трагедиям, которых можно было избежать.

В свою очередь, генеральный директор одного из местных туроператоров Олег Теребенин считает, что запрещать айс-флоатинг не нужно, но необходимо ввести строгие правила: обязательную проверку акватории на опасные течения и предметы, контроль за качеством снаряжения, привлечение профессиональных спасателей и уведомление МЧС о мероприятиях.

Айс-флоатинг стал популярным развлечением на фоне роста интереса к туризму в северные регионы. Путешественники приезжают в Мурманскую область не только ради северного сияния, но и за экстремальными ощущениями. Сезон этой активности длится с ноября по май, а стоимость услуги колеблется от 5 до 8 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в России бьют тревогу из-за моды на зацепинг.