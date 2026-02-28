Туристов привлекут гастрономией и энотуризмом в Калининградской области

Калининградская область делает ставку на развитие энотуризма и гастрономических путешествий. Как пишет «Новосвят», власти и местный бизнес активно расширяют площади виноградников, чтобы наладить собственное производство вина и других напитков.

По словам директора Ассоциации индустрии гостеприимства Ольги Тесленко, объемы выпуска местной продукции скоро значительно вырастут, что позволит региону предложить туристам уникальные дегустационные программы.

Параллельно меняется концепция ресторанного бизнеса: заведения общепита все чаще ориентируются на использование локальных продуктов и создание авторских меню, которые подчеркнут особенности балтийской кухни. Представители отрасли рассчитывают, что такой подход поможет региону войти в пятерку лучших гастрономических направлений России.

Соучредитель одного из гостинично-ресторанных комплексов Марина Агеева уверена: туристы из других регионов России готовы приезжать за новыми вкусовыми впечатлениями. Сочетание местного вина, свежих продуктов и авторской кулинарии может стать мощным магнитом для путешественников, которые ищут аутентичный опыт.

Ранее стало известно, что в 2026 году россияне предпочли курорты Сочи, Крыма и Турции.