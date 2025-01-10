Туристы из России застряли в Шарм-эль-Шейхе

Российские туристы не могут вылететь из Шарм-эль-Шейха. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». Проблема возникла из-за отмены рейса авиакомпании EgyptAir в Москву, который был запланирован на 17:00 по местному времени, но не состоялся из-за задержки в течение 7,5 часа.

Пассажиры были недовольны данной ситуацией и требовали разъяснений от сотрудников авиакомпании, блокируя их выход из зала. В ходе выяснения причин стало известно, что задержка вызвана технической неисправностью шасси.

После того как процесс посадки начал задерживаться, пассажиров вновь попросили вернуться в терминал. Спустя час ожидания стало известно, что рейс отменен. Туристам пообещали предоставить жилье и провели их из зала ожидания.

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