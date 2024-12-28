Россиян предупредили об ужесточении правил пребывания в Азербайджане

Глава МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что в стране изменят правила временного пребывания граждан РФ. Дипломат уточнил, что республика будет исходить из принципов паритета и взаимности, а также прав азербайджанцев.

Решение Азербайджана связано с новыми требованиями в России к иностранным гражданам. Согласно им, иностранцы смогут находиться в стране не более 90 дней в году. Это коснется только мигрантов без виз, для тех, кто имеет такой документ, будут действовать старые правила. Ранее безвизовые приезжие могли оставаться в России до 90 дней в течение полугода.

Теперь в Азербайджане задумались об ответных мерах по части пребывания россиян. В МИД республики подтвердили, что правила пересмотрят и в 2025 году туристы или приезжие на длительный срок столкнутся с ужесточениями.

«Как и во всех внешнеполитических вопросах, в вопросах временного пребывания и миграции азербайджанская сторона будет исходить из принципов паритета и взаимности», — подчеркнул глава ведомства.

Также добавили, что все изменения вносятся в первую очередь в контексте прав граждан Азербайджана.

Напомним, что 25 декабря на западе Казахстана рухнул самолет AZAL. Погибли 38 человек, включая граждан РФ и Азербайджана. В США заявили, что судно могло быть подбито российским ПВО, однако доказательств тому не предоставили. В Кремле призвали дождаться официальных результатов следствия, отказавшись давать преждевременную оценку.

Ранее в Росавиации заявили, что упавший самолет AZAL пытался сесть в Грозном, но не смог из-за режима «Ковер».