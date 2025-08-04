Туристы массово оказались отрезаны рекой от суши из-за ливней

Утро в Приморье преподнесло неприятный сюрприз двум группам отдыхающих. Резкий подъем воды в реках Партизанская и Тигровая отрезал людей от берега, превратив безобидный пикник в экстремальную ситуацию. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает РИА «Восток-Медиа».

Первыми тревогу забили двое туристов, оказавшихся в ловушке на косе реки Партизанская. Спасатели 6-го пожарно-спасательного отряда прибыли на место, эвакуировали людей и их машину, которую уже стало подмывать. Легковушку удалось перегнать по мели до безопасного участка дороги.

Вторая группа из пяти взрослых и ребенка оказалась в еще более сложной ситуации на реке Тигровая. Здесь спасателям пришлось задействовать моторную лодку, чтобы доставить туристов на берег. Родственники ждали пострадавших на суше.

Спасатели напомнили, что подъем воды в горных реках Приморья всегда происходит стремительно. Даже в ясную погоду в верховьях может идти ливень, который через несколько часов приведет к паводку.

Ранее сообщалось, что лодка с туристами затонула на озере во время штормовой погоды.