Туристы не стали отменять поездки в Дагестан после теракта

В Республике Дагестан, популярном у туристов, произошел теракт. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) интернет-изданию «Абзац» рассказали, как это повлияло на туры.

Оказалось, что даже после теракта аннулирования туров в Дагестан практически не было. Нападение боевиков случилось 23 июня, а режим КТО сняли уже к утру следующего дня. Ситуация постепенно решилась, хоть и привела к массовым потерям. Однако пока специалисты не исключают, что отмены туров еще будут.

«Сегодня утром отправили туристическую группу по южному направлению – это село Ахты. То есть работаем по расписанию. Пока столкнулись только с одной отменой гостиницы. Возможно, позже отмены и будут», — отметила пресс-служба РСТ слова директора Туристического центра Республики Дагестан Руслана Ахмедова.

Экскурсии оставили по расписанию, многие туристы все же намерены посетить Дагестан. Плюс ко всему, в регионе усилили меры безопасности: тщательно проверяют документы, машины на въезд и выезд, и многое другое.

Напомним, 23 июня в Дербенте и Махачкале произошел теракт. Неизвестные с оружием напали на храм и синагогу, а также попытались отстреляться от полиции. Погибло минимум 15 стражей порядка, еще жертвами стали четыре мирных жителя. 18 человек остаются с ранениями в больнице.

Ранее сообщалось, что политолог нашел связь между терактами в Дагестане и Московской областью.