Туристы объяснили, почему новые правила пересечения границы усложняют поездки

С 20 января 2026 года дети до 14 лет смогут выезжать за пределы России только при наличии заграничного паспорта. Новые правила отменяют возможность путешествий по свидетельству о рождении в страны СНГ и Абхазию, сообщает « Новосвят ».

Ранее путешествия с детьми в Гагру и Пицунду часто проходили без загранпаспорта, что позволяло родителям экономить на оформлении документов и избегать возможных сложностей при посещении соседних стран.

После того как РЖД приостановила бронирование билетов по детскому свидетельству о рождении, изменения стали широко обсуждаться среди туристов. Некоторые родители опасаются, что наличие штампа о посещении Абхазии в паспорте ребенка может вызвать проблемы при пересечении границы Грузии для всей семьи.

Для взрослых туристов правила остаются прежними: въезд в Абхазию возможен как по внутреннему российскому, так и по заграничному паспорту.

