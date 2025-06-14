Туристы сломали дорогущее кресло с кристаллами Swarovski на выставке в Европе и сбежали

На выставке в итальянском городе Верона туристы сломали кресло «Ван Гог» с кристаллами Swarovski в музее Палаццо Маффеи. Об этом сообщает британская Daily Mail.

На видео с камер можно заметить, что мужчина сначала делает вид, будто собирается сесть на кресло для фотографии, но затем все же садится на него. Под его весом кресло не выдерживает и ломается, а турист, пытаясь сохранить равновесие, хватается за стену.

Дама, которая была с ним, помогла ему подняться, и они вместе покинули помещение, не поставив в известность работников музея о произошедшем инциденте с креслом.

В администрации музея произошедшее назвали «настоящим испытанием для любого музея». По прошествии нескольких дней работы специалисты смогли восстановить экспонат.

Ранее сообщалось, что Серпуховский музей открыл выставку «Море великих. От Айвазовского до Кандинского».