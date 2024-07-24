Турки удерживают впавшую в кому россиянку в «больничном плену»

Госпиталь в Турции отказался выдавать жительницу Тюмени, впавшую в кому. Медучреждение готово сделать это только после оплаты в 20 000 евро. Об этом сообщает 72.RU.

Туристка рассчитывала провести приятный отдых в Турции, однако через пять дней после солнечного отпуска попала в больницу. Ей сделали операцию на сердце, буквально вытащив из лап смерти. После этого пациентка впала в кому.

Изначально дочери россиянки заявили, что страховка покроет все. Однако позже им отказались выдать женщину для перевозки в РФ: для этого требовалось заплатить 20 тысяч евро. Еще по тысяче требуется за каждый день пребывания в больнице.

«Маме разрешили перелет, но пока я не выплачу деньги, ее не отдадут. Фактически ее держат в плену», — заявила дочь туристки.

Ситуацию не могут решить уже месяц, семья даже записала ролик главе МИД Сергею Лаврову. Перелет санавиацией обойдется в 90 млн рублей, включая все траты госпиталя. Таких денег тюменцы не могут позволить взять даже в кредит. Тем временем их родственница остается в коме и ей никак не помогают.

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