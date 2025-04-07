Turkish Airlines и AJet облегчили процесс возврата билетов

Авиаперевозчики Турции Turkish Airlines и AJet предложили своим клиентам новую возможность: аннулировать билеты в течение 24 часов после оформления без уплаты каких-либо сборов, при условии, что до отправления рейса остается больше недели. Об этом РИА Новости сообщили представители компаний.

Ранее у Turkish Airlines бесплатный возврат был доступен только для пассажиров с тарифом PrimeFly и при условии, что до вылета оставалось более 12 часов.

Подчеркивается, что данное предложение действует исключительно для билетов, приобретенных через официальный сайт или приложение авиакомпании. При покупке через сторонние сервисы полный возврат не гарантируется.

Возврат средств осуществляется за вычетом платы за дополнительные услуги, например, выбор места или провоз дополнительного багажа. Оплата билетов на сайте и в приложении Turkish Airlines для граждан России возможна только картами UnionPay, выпущенными определенными российскими банками.

У бюджетной авиакомпании AJet условия возврата похожи, но более гибкие. Если до вылета остается не менее трех дней, то возврат средств возможен в течение 24 часов после покупки.

В случае когда до вылета от 24 часов до трех дней, заявку на возврат необходимо подать в течение часа после оформления билета, а если до вылета менее суток — в течение 30 минут, сообщили в AJet.

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