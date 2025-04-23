«Туркменские авиалинии» пообещали возобновить полеты в Россию

С 1 мая возобновятся полеты в Россию самолетов, принадлежащих компании «Туркменские авиалинии». Об этом перевозчик сообщил на своем официальном сайте.

«Туркменские авиалинии» прекратили летать в Россию в конце 2024 года. Сначала было объявлено о приостановке полетов на месяц, чуть позже заморозку рейсов продлили. Теперь стало известно, что Туркмения вновь запускает полеты в направлении РФ. Планируется, что лайнеры компании будут летать из Ашхабада в Москву и обратно. Также появятся рейсы, которые свяжут туркменскую столицу и Казань. Первый рейс должен состояться уже 1 мая.

Ранее сообщалось, что приостановлен единственный рейс, который связывал Россию и Мьянму. Причиной этого стала недостаточная востребованность маршрута, а также землетрясение, которое случилось в этой стране. Мьянма отменила все авиарейсы, запланированные в весенне-летнем графике полетов.