«Туркменские авиалинии» временно отменили рейсы из Ашхабада в Москву

С 30 декабря «Туркменские авиалинии» приостанавливают авиасообщение между Ашхабадом и Москвой на один месяц, как сообщили в пресс-службе компании.

В опубликованном сообщении указано, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад будут отменены в период с 30 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Также сообщается, что клиенты смогут полностью вернуть деньги за уже приобретенные билеты.

Ранее сообщалось, что с 28 декабря 2024 года азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает полеты из Баку в десять городов России, среди которых Минеральные Воды, Нижний Новгород, Владикавказ и Саратов.