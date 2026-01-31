Туроператоры сбросили маски и цены: отдых в Египте теперь стоит как поездка на такси

Начало февраля принесло россиянам неожиданный подарок — Египет превратился в одно из самых доступных направлений для побега от зимы. Стоимость туров на курорты Красного моря резко снизилась, позволив приобрести недельный отдых на двоих в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе всего за 55–60 тысяч рублей. Об этом сообщает Турпром.

Падение цен, отмеченное с датами вылета уже со 2 февраля, вызвало среди путешественников ажиотажный спрос. На рынке появились конкретные горящие предложения, такие как неделя в отеле New Badawia Sharm Resort 3* по системе «все включено» за 59 тысяч рублей за двоих с вылетом 6 февраля. Даже сегмент более комфортабельных отелей 5* стал заметно доступнее, хотя топовые сети сохраняют высокий ценник.

Внезапное удешевление породило у некоторых туристов сомнения в надежности таких предложений. Однако, как пояснил главный редактор портала «Турпром» Александр Гордиец, причина кроется не в мошенничестве, а в вынужденной логике рынка. Туроператоры, столкнувшись с нераспроданными блоками мест на чартерных рейсах и в отелях, идут на радикальные распродажи, иногда реализуя путевки по себестоимости или даже ниже, чтобы минимизировать убытки от простоя.

Эксперты советуют при выборе февральского тура учитывать погодную специфику курортов. В то время как Хургада может встретить теплой, но ветреной погодой, Шарм-эль-Шейх обычно лучше защищен от ветров и идеален для подводного плавания. Марса-Алам предлагает более спокойную и теплую атмосферу, а Дахаб и Эль-Гуна остаются выбором для активных путешественников, несмотря на возможные порывы ветра.

Ранее в Пензенской епархии заявили, что избавляться от ветхих икон нужно сожжением.