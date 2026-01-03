Турпоток из Китая в Приморье вырос на четверть после запуска безвизового режима

Поток туристов из Китая в Приморский край в декабре вырос на 26% после введения безвизового режима. Об этом сообщила ТАСС министр туризма региона Наталья Набойченко.

По ее словам, отмена виз для граждан КНР с начала декабря 2025 года уже начала приносить практический результат. Рост турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года носит умеренный, но устойчивый характер, при этом все большую долю составляют индивидуальные путешественники.

Министр отметила, что за девять месяцев регион посетили около 416 тысяч туристов из Китая, а в летний сезон совокупный турпоток увеличился почти на четверть. Власти края, по ее словам, параллельно работают над развитием новых маршрутов, повышением качества сервиса и усилением мер безопасности, чтобы поездки оставляли у гостей положительные впечатления.

Также было отмечено, что введение безвизового режима привело к росту бронирований туров и услуг в Приморье. Часть путешественников самостоятельно формирует программу поездки, используя цифровые сервисы для заказа транспорта, ресторанов и услуг гидов-переводчиков.

Безвизовый порядок въезда для граждан Китая был введен указом президента России Владимира Путина и действует на принципах взаимности. В рамках соглашения граждане КНР могут посещать Россию без виз сроком до 30 дней до сентября 2026 года. Аналогичный режим для россиян Китай запустил в середине сентября.

