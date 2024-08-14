Турпоток Нижегородской области в июне составил около 500 тыс. человек

Примерно полмиллиона путешественников посетили Нижегородскую область в первый месяц летнего сезона. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на региональное министерство туризма и промыслов.

Уточняется, что турпоток в июне этого года вырос на 8% по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что ключевыми точками притяжения для туристов в регионе стали Нижний Новгород, Городец, Арзамас, Дивеево, Выкса, Семенов, Чкаловск, Выкса и озеро Светлояр.

Подчеркивается, что на сегодняшний день средняя загрузка коллективных средств размещения на территории Нижегородской области в выходные и праздничные дни достигает 97%, в будние дни – превышает 90%.

Ранее в Российском союзе туриндустрии пояснили, как выросли цены на отдых в Турции.