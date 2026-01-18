Турция без «все включено»: россиянка узнала, сколько стоит отпуск «дикарем» на популярных курортах

Отказ от системы «все включено» в пользу самостоятельного путешествия не всегда приводит к ожидаемой экономии. Как передает АБН24 со ссылкой на «Тонкости туризма», российская туристка, выбравшая для отдыха курорт Каш в Турции, поделилась детальным расчетом бюджета.

Главным впечатлением поездки стал знаменитый пляж Капуташ. Несмотря на «картиночный» вид в стиле «Баунти» и бесплатный вход, туристка отметила огромные толпы и необходимость доплачивать за аренду лежаков. Развлекательная программа также была насыщенной: от дайвинга до исследования затонувшего города Кекова, а финальным аккордом стал масштабный шоппинг на местном рынке.

Основную часть расходов, как и следовало ожидать, заняли базовые компоненты: перелет и проживание. Туристка не отказывалась от вкусной еды и сувениров, а по итогу такого эксперимента смогла составить список затрат:

Авиабилеты — 29 000 руб.

Проживание (апартаменты) — 35 000 руб.

Экскурсии (затонувший город Кекова, каньон Саклыкент, дайвинг) — 7 300 руб.

Доп. расходы (еда, трансфер, пляжи, включая Капуташ, сувениры) — 25 000 руб.

Итого у туристки вышло 96,3 тысячи рублей на одну поездку. В среднем по системе «all inclusive» ушло бы на 10-20 тысяч рублей меньше, если верить опыту других путешественников. Героиня дикарской поездки же отмечает: прежде чем отказываться от турпакета, стоит заранее сопоставить цены на отдельные услуги, поскольку «все включено» иногда может предложить более выгодный тариф за счет оптовых закупок оператором.

