Турция депортировала россиянина, сфотографировавшего женщину в метро
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Гражданина РФ выдворили из Турции за то, что он сфотографировал в метро женщину с закрытыми глазами. Она написала заявление. Об этом со ссылкой на генконсульство РФ в Стамбуле сообщает РИА Новости.
По решению суда мужчина выехал из Турции 2 ноября.
Россиянина задержали в сентябре по подозрению в нарушении тайны частной жизни. Все это время дипломаты поддерживали связь с ним, его семьей и властями Турции.
Ранее в Российском союзе туриндустрии назвали направления отдыха россиян на новогодних праздниках.