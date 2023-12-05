Турция опасается, что конфликт в Газе превратится в полноценную войну в регионе

Президент Турции выразил опасение о возможном перетекании конфликта между Израилем и ХАМАС в полноценную войну на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости .

Во время саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива Эрдоган поднял вопрос о конфликте на Ближнем Востоке. По словам турецкого лидера, ситуация может перерасти в региональную войну, чего никак нельзя допустить. Он также предположил, что к уже имеющимся участникам столкновения может присоединиться Сирия.

По словам президента Турции, соседям необходимо создать условия, при которых граждане Сирии смогут вернуться в родную страну. На этой ноте Эрдоган предложил странам-участникам саммита выполнить свои обязанности по остановке конфликта и обеспечению мира на Ближнем Востоке.