Турция отправит группу спасателей для поисковых операций в сирийской тюрьме

По имеющимся данным, в Сирии, на территории военной тюрьмы Сейдная, могут находиться заблокированные люди. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на турецкий телеканал.

Турецкое Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) решило направить группу спасателей для проведения поисково-спасательных операций в военной тюрьме.

Ожидается, что команда из 80 высококвалифицированных специалистов прибудет на место в понедельник, 16 декабря. Поиск будет производиться с использованием современных спасательных устройств для эффективного выполнения миссии.

Эти события разворачиваются на фоне отставки Башара Асада и взятия власти антиправительственными силами. На место бывшего президента Сирии временно назначен Мухаммед аль-Башир — он будет исполнять обязанности главы правительства до 1 марта 2025 года.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Идлиб, Алеппо, Дамаск и Ракка станут частью Турции.