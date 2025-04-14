Турцию сковали рекордные 13-градусные морозы

В отдельных районах Турции в течение последних нескольких дней наблюдались аномально низкие температуры, которые стали самыми холодными за последние три десятилетия. Об этом в социальной сети X заявил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.

По его словам, в этом году в Турции впервые с 2014 года были зафиксированы самые сильные заморозки, которые негативно сказались на урожае. Юмаклы отметил, что министерство окажет всю необходимую поддержку фермерам.

«С 10 по 12 апреля в ряде районов температура снизилась до -15 градусов, в некоторых регионах зафиксирована самая низкая температура за последние 30 лет», — сказал Юмаклы.

В большинстве регионов Турции произошло значительное понижение температуры, а в некоторых районах выпал снег. По данным государственного агентства Anadolu, в 36 из 81 провинции страны из-за заморозков пострадали сельскохозяйственные культуры.

В частности, в таких регионах, как Маниса, Денизли и Измир, был нанесен значительный ущерб яблоневым садам, виноградникам, а также абрикосовым и вишневым деревьям. Особенно пострадали абрикосовые деревья в провинции Малатья, где температура опустилась до -7 градусов по Цельсию.

А в провинции Кахраманмараш температура опустилась до аномальных 13 градусов со знаком минус, что привело к повреждению посадок айвы, миндаля, абрикосов, оливок и ряда других сельхозкультур.

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