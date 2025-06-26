Туры в Далянь за менее чем 100 тыс. руб. появились в России

Гражданам России стали доступны поездки на свежий прибрежный курорт в Китае, Далянь, по цене менее 100 тыс. руб. за пару отдыхающих. Информация об этом поступила от Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Подчеркивается, что данный курорт является альтернативным пакетным предложением знаменитому курорту Хайнань, также расположенному в азиатской части страны. Отдохнуть в новом месте могут клиенты туроператора Ambotis Holidays из двух российских областей. Авиарейсы в Далянь, который находится на берегу Желтого моря, отправляются из Москвы и Владивостока.

В АТОР проинформировали, что в продаже появился тур, объединяющий посещение Даляня и Пекина, с отправлением из Москвы, стоимостью приблизительно 250 тыс. руб. за неделю на двоих. В то же время поездки на китайский курорт с вылетом из Владивостока будут стоить от 80 тыс. руб. на двоих за недельный отдых.

Ранее сообщалось, что свадебные туры в Северную Корею запустили в Москве.