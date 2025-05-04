«Тусе конец, выгнали всех»: питерские силовики разогнали вечеринку в клубе Kontrkult

В ночь на воскресенье, 4 мая, в Санкт-Петербурге в клубе Kontrkult сотрудники правоохранительных органов провели рейд. По предварительной информации, они проверяли посетителей на наличие запрещенных веществ. Об этом передает Телеграм-канал Mash.

По информации от участников мероприятия, в 01:30 веселье было прервано — в клуб вошли примерно 20 представителей правоохранительных органов.

«Тусе конец, выгнали всех», — комментируют произошедшее свидетели.

«Концерт был не согласован, вот и приехали. Проверяли документы, ну и на наличие запрещенных веществ», — рассказал РЕН ТВ источник.

Часть из посетителей клуба была доставлена в отделения полиции на специальных автомобилях. Мероприятие было прервано, а оставшиеся участники продолжили веселье в других заведениях.

В этот вечер в Kontrkult состоялся масштабный танцевальный рейв-фестиваль, который собрал почти 250 участников. Вход был свободным, билеты не продавались.

Ранее сообщалось, что в начале мая сотрудники правоохранительных органов провели проверки в ночных заведениях столицы. В частности, они посетили клуб Bizarre, где должна была состояться вечеринка для свингеров. Целью проверки было выявление пропаганды ЛГБТ*.

* — признано в России экстремистским и запрещено.