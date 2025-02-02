«Тут все в кровище»: «112» выложил видео ДТП с автобусом в Ленобласти, где погибли люди

В воскресенье, 2 февраля, около 23:00 на 135-м километре трассы А-180 «Нарва» в Ленинградской области произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса и грузового автомобиля. Об этом с видеоподтверждением передает телеканал «112» со ссылкой на свидетелей происшествия.

Согласно информации, полученной от источника, в результате аварии два человека скончались, ещё более десяти получили травмы различной степени тяжести.

«Вот, смотрите, автоавария, автобус, люди все в кровище, погибли», — комментирует за кадром снимающий видео.

На видеоматериалах запечатлён автобус с разбитым стеклом и повреждённый грузовой автомобиль. На месте происшествия работают экстренные службы.

Известно, что автобус следовал по маршруту Таллин — Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что из-за проезда на красный свет один погиб и трое пострадали в ДТП на Можайском шоссе в Москве.