Тутберидзе поможет частично оплатить долг 12-летней фигуристки

Команда тренера Этери Тутберидзе частично покроет задолженность фигуристки Арины Парсеговой перед академией Евгения Плющенко, воспользовавшись средствами, собранными на открытой тренировке. Об этом сообщили на сайте организации.

Открытая тренировка состоится 9 сентября в Ясенево. На ней выступят такие спортсмены, как Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Аделия Петросян, Софья Акатьева и другие фигуристы. Стоимость билетов на мероприятие составляет 10 тыс. руб.

«Часть вырученных средств от мероприятия пойдет на закрытие долга Арины Парсеговой», — говорится в афише.

Ранее сообщалось, что суд взыскал 1,8 млн руб. с покинувшей академию Плющенко фигуристки.