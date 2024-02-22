Тутта Ларсен: телеканал MTV был инструментом «мягкой силы» Запада

Телеведущая Тутта Ларсен (Татьяна Романенко) рассказала о целях телеканала MTV, где когда-то заработала популярность. В эфире «Эмпатия Манучи» она призналась, что многие вещи стали для нее неприемлемыми. Комментарий звезды передает издание «Утро.ру» .

Тутта Ларсен обрадовалась, что не попала в тот самый либеральный мейнстрим, который активно преподносился телеканалом. Это были откровенные следы Запада, который ожидаемо перестал быть другом РФ. По мнению ведущей, ее уберегло воспитание, патриотизм и вера. В противном случае она пошла бы стопам некоторых коллег, которые не стесняются поливать Россию грязью из-за рубежа.

«Сейчас, с высоты своего возраста, я понимаю, что мы были »мягкой силой» MTV», – вспоминает телеведущая.

По мнению Тутты Ларсен, время телевизионного влияния на людей уже проходит. Тогда MTV и другие передачи подобной тематики воспринимались очень положительно и остро, но в нынешних реалиях многое изменилось. Об этом можно судить после вечеринки Ивлеевой, которая, как и ее гости, подверглись травле. Народ понял, что не собирается потакать звездам в их неуместных мероприятиях.

Тутта Ларсен стала популярна на MTV. Она вела такие шоу как «Дневной каприз», «Поцелуй навылет», «Адреналин», «Разум и чувства» и многие другие проекты. Тогда звезда попала на канал совсем молодой, примерив на себя панковский образ. Она отработала на MTV 10 лет.

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