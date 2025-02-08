TV Informer: у Audi кортежа Вучича отвалилось колесо

Александр Вучич, президент Сербии, поделился с журналистами подробностями происшествия, которое произошло во время его поездки по северным регионам страны. В ходе поездки в одном из автомобилей кортежа президента лопнуло колесо. Однако глава государства призвал не раздувать из этого инцидента проблему.

В субботу, 8 февраля, президент Сербии Александр Вучич посетил с визитом Средне-Банатский округ, расположенный на севере страны. В ходе поездки он сообщил в эфире телеканала TV Informer, что не произошло ничего примечательного.

«После посещения поселка Меленци я направился в Мокрин перед большим митингом в городе Кикинде, и на пути туда был в своем автомобиле, дам вам некоторые объяснения. Итак, взорвалась ли покрышка или, как я думаю, что-то другое, должны установить компетентные органы, и они установят», — заявил сербский лидер в телеэфире.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что после этого он отправился в Мокрин, где пересел в другую машину.

В свою очередь, некоторые местные средства массовой информации обнародовали видеозапись происшествия. На записи видно, как у автомобиля Audi из состава президентского кортежа на дороге между населёнными пунктами сначала появляется дым в районе левого заднего крыла, а затем на ходу влево откатывается часть колеса. После этого машина останавливается, и из неё и следующего за ней автомобиля выходят сотрудники службы безопасности президента. Они осматривают место повреждения президентского автомобиля.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский попытался всучить Вучичу €500 млн, которые ранее не взял Фицо.