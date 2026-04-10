«Твил» сравнил цены: почему туристы стали выбирать Светлогорск вместо Зеленоградска и оставаться там дольше

В Калининградской области на фоне растущего ажиотажа вокруг Зеленоградска туристам подсказали, как сэкономить на весеннем отдыхе у моря, не отказывая себе в прогулках по побережью. По данным сервиса бронирования «Твил» на 9 апреля 2026 года, популярность Зеленоградска среди малых городов России с населением до 50 тысяч человек взлетела так высоко, что он уступил по спросу только крымской Алуште, передает портал « Русский Запад ».

Повышенный интерес закономерно отразился на ценах: средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах Зеленоградска достигла примерно 4830 рублей. Из-за этого туристы обычно ограничиваются короткими визитами — в среднем на три дня. Однако аналитики отмечают, что в том же регионе есть более доступный вариант — соседний Светлогорск. Там средний чек за проживание составляет около 3905 рублей за ночь, что на 925 рублей дешевле. Экономия позволяет гостям останавливаться в Светлогорске на более длительный срок — в среднем на четыре ночи.

Кроме того, оба курорта имеют удобное транспортное сообщение: между Зеленоградском и Светлогорском ежедневно курсируют поезда и автобусы, что позволяет без труда совмещать отдых в обоих городах. По весеннему расписанию в сторону Зеленоградска ходит три поезда в день, а обратно — пять.

