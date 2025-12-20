Эксперт Тимофей Воронин в интервью RT описал новую схему мошенничества. Злоумышленники звонят или пишут в мессенджерах, представляясь сотрудниками Роскомнадзора, полиции или ФСБ, и обвиняют людей в несуществующих нарушениях, например, в использовании запрещенных VPN-сервисов или просмотре противоправного конта.

Воронин отметил, что такие звонки проводятся массово и не требуют специальной подготовки. После установления контакта мошенники оказывают психологическое давление, угрожая уголовным преследованием, и переходят к вымогательству денежных средств.

По словам эксперта, существует вариант схемы, при котором после первого перевода денег жертву начинают обвинять в финансировании терроризма, выдвигая новые требования. Воронин подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать неизвестным лицам личные данные и коды из смс, а в случае подобных угроз необходимо немедленно обращаться в правоохранительные органы.

