Творческие мастер-классы и массовый забег пройдут в подмосковной Лобне

В парках Лобни на этой неделе пройдут развлекательные и спортивные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, в среду в парке Киово состоятся творческие мастер-классы и настольные игры, в пятницу в Центральном парке проведут занятия скандинавской ходьбой, анимационную программу для детей и веселые старты. В предстоящие выходные в Центральном парке культуры и отдыха запланированы забег проекта «5 верст», лекция «Парфюмерный этикет» и ретро-дискотека «Молоды душою 50+», а также мастер-классы и детская дискотека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 6+