Творческий конкурс на самое оригинальное место отдыха в лесу стартовал в Подмосковье

Среди лесничеств Московской области стартовал творческий смотр-конкурс «Лучшее благоустроенное место». Состязание проводится уже второй год подряд.

В настоящее время лесничества разрабатывают дизайн-концепцию своих проектов и определяют участки для размещения мест отдыха. Об этом рассказал зампред регионального правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Основные критерии конкурса — целесообразность выбора лесного участка, в том числе удобство зоны отдыха для посетителей, оригинальность и творческий подход. Также жюри будет обращать внимание на объем и виды выполненных работ, в том числе использование различных элементов.

В конкурсе участвуют девятнадцать филиалов лесничеств. Победителей определят в следующем месяце.

Ранее губернатор Андрей Воробьев выразил благодарность жителям Подмосковья, которые с ответственностью подходят к своей работе.