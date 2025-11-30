Творческий разрыв: раскрыты настоящие причины конфликта Пугачевой и Николаева

Игорь Николаев впервые высказался относительно конфликта с Аллой Пугачевой, возникшего после его участия в телепрограмме «Сегодня вечером». Музыкант сообщил, что певица имела возможность напрямую связаться с ним для прояснения ситуации, сообщает издание « Страсти ».

Причиной недовольства Пугачевой стало то, что Николаев в эфире не упомянул их многолетнее творческое сотрудничество. Артист подтвердил факт отсутствия общения между ними в последнее время, но выразил надежду на сохранение профессиональных связей.

Николаев опроверг информацию о том, что редакторы программы ограничивали его в упоминании имен коллег. Он пояснил, что в ходе передачи акцент делался на артистах, присутствовавших в студии.

Музыкант отметил, что узнал о претензиях Пугачевой из ее публичных высказываний, а не из личного общения. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Николаев заявил о неизменности своего личного отношения к певице.

Тем временем в масс-медиа обсуждают судьбу скандального пирса Пугачевой, расположенного под Москвой. Юрист предположил, что ждет участок, если его признают незаконным.